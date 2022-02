Ex-douanier krijgt 2,5 jaar cel voor informatie lekken naar drugshandelaren

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag een 29-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De man had nog geen jaar nadat hij was aangenomen als douanier meermaals zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd door informatie over controles van containers te lekken. Hij heeft volgens de rechtbank in delen van een douanesysteem informatie opgezocht waarin hij uit hoofde van zijn functie niets te zoeken had. In de zes containers waarover de douanier gegevens zocht is cocaïne aangetroffen. De douanier pleegde de feiten in de periode 30 maart 2020 tot en met 12 oktober 2021.

Groepsgesprek

Bij de douanier thuis is een groot contant geldbedrag aangetroffen. Hij is tegen de lamp gelopen nadat uit door de politie gekraakte gesprekken van Sky ECC een persoon aanwezig bleek te zijn die voor een drugshandelaar ‘checkte’. Dat kwam ook aan de orde in een groepsgesprek op Sky. De recherche kwam vervolgens een Sky-id op het spoor die bij de verdachte zou horen.

De verdachte heeft ontkend dat hij de genoemde drugssmokkelaar kende, en dat heeft de politie ook niet kunnen bewijzen. Hij zei over bepaalde containers op verzoek van een collega informatie te hebben opgevraagd omdat diens computer stuk was. Het opzoeken van informatie voor een collega levert geen schending van het ambtsgeheim op, vond zijn advocaat. Dat er informatie in een chatgroep is terecht is gekomen, kan de verdachte niet worden verweten, aldus de advocaat.

De verdachte ontkent met een bepaalde gebruikersnaam op Sky berichten te hebben verstuurd.

Lokatiegegevens

De rechtbank geloof niet dat de verdachte informatie voor een collega opzocht en denkt dat de verdachte wel op Sky met criminelen communiceerde. Lokatiegegevens van een Sky-toestel komen precies overeen met gsm-masten in de directe omgeving van zijn kantoor en van zijn woonadres. Bovendien werden op Sky details over zijn werk gedeeld, bijvoorbeeld het feit dat de man op de afdeling aangiftes werkte maar af toe elders inviel.

De douanier is vrijgesproken van passieve ambtelijke omkoping en medeplichtigheid aan de invoer van cocaïne.

De verdachte heeft het publieke vertrouwen dat in hem was gesteld beschaamd en de invoer van cocaïne in de haven gefaciliteerd, vindt de rechtbank.

Het vonnis