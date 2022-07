Ex-gevangenen inspireerden overleden The Soprano’s acteur

Connect on Linked in

De acteur die ‘Paulie Walnuts’ speelde in de Amerikaanse maffia-serie The Soprano’s uit de jaren negentig, is vrijdag overleden op 79-jarige leeftijd. Tony Sirico had ooit zelf een criminele loopbaan.

Door Joost van der Wegen

Foto: Tony Sirico in zijn rol als Paulie Gualtieri in de serie The Soprano’s

Rol

Vrijdag werd bekend gemaakt dat de acteur is overleden. De voormalige crimineel maakte in de jaren zeventig een opmerkelijk switch naar het acteurschap. Veel later speelde hij zijn bekende rol van Paulie in The Soprano’s, een rol in ‘Goodfellas’, maar ook dook hij op in films van Woody Allen.

Veroordeeld

Tony Sirico werd in de jaren zeventig onder meer veroordeeld voor gewapende overvallen, afpersing en verboden wapenbezit. Nadat hij 28 keer was gearresteerd en bij elkaar 20 maanden in de beruchte Sing Sing-gevangenis had doorgebracht, ontdekte hij het acteren. Dat was nadat een toneelgroep van voormalige veroordeelden kwam optreden in de gevangenis in New York die bekendstond te investeren in de ontwikkeling van haar gevangenen.

Figurant

In 1974 kreeg Sirico zijn eerste rol als figurant, in de film ‘Crazy Joe’, over de liquidatie in 1972 van maffiabaas Joseph ‘Crazy Joe’ Gallo. Hij kreeg dat rolletje via de acteur Richard Castellano, die in de Godfather acteerde. Daarna volgde een lange reeks van optredens in Hollywoodfilms.

Aan The Soprano’s wilde Sirico meedoen onder de voorwaarde dat zijn psychopatische karakter in ieder geval geen verrader zou worden in de loop van de serie. De bijnaam ‘Paulie Walnuts’ kreeg zijn personage, nadat in het verhaal was gebleken dat een gestolen vrachtwagen geen televisies bevatte, maar walnoten.

Leven

In de documentaire The Big Bang in 1989 over de zin van het bestaan, vertelde een Gangster over zijn leven. Later bleek het hier om Sirico te zijn gegaan. Op de vraag van de filmer of hij voor een miljoen iemand zou ombrengen, antwoordde hij: nee, want ik heb het geld niet nodig.

Niet bekend is waaraan Sirico is overleden, maar hij leed al een aantal jaren aan dementie.

In onderstaande video bespreken twee collega-acteurs uit The Soprano’s het karakter van hun collega Sirico en de overeenkomsten met zijn personage.