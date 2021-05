Ex-guerilla en drugsverdachte vermoord in Venezuela

Connect on Linked in

Een leider van de voormalige Colombiaanse rebellenbeweging FARC en verdachte van cocaïnehandel, is in Venezuela gedood. Dat hebben ex-FARC-leden aan Colombiaanse media gezegd. Jesus Santrich (53) was in de Verenigde Staten verdacht van cocaïnehandel. Colombiaanse militairen of premiejagers zouden hem hebben geliquideerd.

Vinger

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano heeft gezegd dat Santrich zondag om het leven zou zijn gekomen. Hij voegde eraan toe dat de informatie niet bevestigd was.

Santrich zou zich hebben verscholen in de Serranía de Machiques, een bergachtig gebied op de grens tussen Colombia en Venezuela. Wie Santrich heeft gedood is niet zeker. Er zijn berichten dat Colombiaanse militairen het gebied zijn binnengegaan maar er zijn ook bronnen die stellen dat het premiejagers zijn geweest, die hem een vinger hebben afgesneden om te bewijzen dat Santrich dood is.

De belangrijkste bron voor het nieuws over de dood van Santrich is de dissidente FARC-groep Segunda Marquetalia, die wordt geleid door Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”. Het grensgebied tussen Venezuela en Colombia is één van de gebieden waar La Segunda Marquetalia zich ophoudt.

Vredesakkoord

De FARC was een guerrillabeweging die tot 2017 grote delen van het Colombiaanse territorium beheerste. De beweging financierde zichzelf met verkoop van cocaïne en het onderdak bieden in zijn gebied aan producenten van cocaïne. In 2016 tekende de FARC een vredesakkoord met de Colombiaanse regering en legde wapens neer. Een klein groepje guerrilla’s weigerde dat te doen. Santrich en een groep volgelingen was één van hen, hoewel Santrich deelnam aan de onderhandelingen die het vredesakkoord tot stand brachten. Ook Iván Márquez nam in 2019 de wapens weer op nadat hij aanvankelijk het vredesakkoord steunde.

Waarschijnlijk wilde Santrich in de illegaliteit blijven omdat hij inmiddels in de VS was aangeklaagd voor cocaïnehandel. Er stond in de VS een beloning van 10 miljoen dollar uit voor informatie die zou leiden tot de aanhouding van Santrich, ook in Colombia stond een prijs op zijn hoofd.