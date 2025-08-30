Ex-kopstuk Bandidos mogelijk overgestapt naar Hells Angels

Costa-proces Dinsdag wordt het proces hervat dat draait om de cocaïnehandel en -import van minstens 25.000 kilo cocaïne, corruptie en witwassen. Hoofdverdachten zijn de Vlamingen Flor B. en de beruchte voormalig Rijkswachter “Nonkel” Willy van Mechelen (82).

Zij zouden hebben samengewerkt met verschillende beruchte criminelen, onder wie Lucio Aquino (63), de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers (34), Joep H. (41) uit Schinnen, de recent opgepakte Anthony H. (39) en Geert F.

De uit Tongeren afkomstige Geert F. gold jarenlang als een van de leiders van motorclub Bandidos, waarvan de harde kern zich in en rond Sittard had gevestigd. In 2021 werd hij in het omvangrijke Bandidos-proces veroordeeld tot tien maanden cel voor deelname aan een criminele organisatie en openlijke geweldpleging. Hij legde zich neer bij die straf en ging niet in beroep.

Hoewel hij het woord ‘Bandidos’ in zijn gezicht liet tatoeëren, deden al maanden geruchten de ronde dat hij de club zou verlaten. Ingewijden bevestigen nu aan De Limburger en Het Belang van Limburg dat de overstap naar de rivaliserende Hells Angels is voltooid. Zijn advocate Gitte Stevens wil daar geen commentaar op geven.

Vertraging

Geert F. en zijn medeverdachten verschijnen dinsdag opnieuw voor de rechter in Tongeren. Het is echter onzeker of de behandeling daadwerkelijk verdergaat. Enkele advocaten hebben laten weten dat zij extra tijd nodig hebben om nieuwe dossiers door te nemen, waardoor de kans bestaat dat het proces wederom vertraging oploopt.

De zittingen in het strafproces Costa zijn in oktober 2023 van start gegaan.

