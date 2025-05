‘Flor B. zou gestolen Frans Hals hebben gekocht’ (UPDATE)

Leerdam Het schilderij werd in 2020 gestolen uit museum Hofje van mevrouw Van Aerden in Leerdam. Twee weken daarna wordt een aantal berichten verstuurd waarvan de politie denkt dat het over dat doek van Frans Hals gaat.

‘Ik kocht pas een Frans Hals, 2 lachende jonges’ (…) ‘Heb duur betaald broer. (…) Vroegen 750, heb ’t op 550 afgekaart broer.’

Uit andere berichten blijkt dat deze persoon het kunstwerk (dat ruwweg 15 miljoen euro waard is) wilde gebruiken om zijn vriendin ‘vrij te kopen’.

Bij monde van zijn Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz ontkent Flor B. degene te zijn die deze berichten heeft verstuurd. Voor de roof in Leerdam en een vergelijkbare roof in Laren is Nils B. in 2021 veroordeeld tot acht jaar cel.

Kriva Rochem

B. staat dit jaar in België terecht in een omvangrijk proces over de firma Kriva Rochem. In zendingen mangaanerts uit Brazilië van dat Antwerpse bedrijf zouden Flor B. en anderen tonnen cocaïne hebben laten verstoppen.

De vriendin van Flor B. zat driekwart jaar vast in Zwitserland, waar ze ook werd vervolgd voor witwassen. Zij en B. zouden in Zwitserland in twee jaar tijd een exorbitant uitgavenpatroon hebben gehad en er 2,5 miljoen euro hebben uitgegeven, aan luxe verblijf, eten en drinken en dure spullen. Inmiddels is deze vrouw ook een van de verdachten in de Kriva Rochem-zaak.

Er is verder geen bewijs dat B. het schilderij daadwerkelijk voorhanden heeft gehad of heeft ingezet in onderhandelingen in Nederland. Het doek is nog altijd zoek.

B. is in februari 2022 opgepakt in Zwitserland, waar hij met zijn Nederlandse vriendin ondergedoken leefde in een luxe appartement in Zürich. Inmiddels zijn beiden uitgeleverd aan België.