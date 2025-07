‘Ex-Olympisch bokser op vrije voeten in afpersingszaak’

Getuigen Justitie denkt dat Peter M. geweld en intimidaties uitvoerde voor een criminele organisatie. M. zelf betitelde eerder zijn gedrag als ‘afkeurenswaardig’. Hij werd in januari gearresteerd.

De hechtenis van M. is tot de inhoudelijke behandeling geschorst, wanneer dat zal zijn is nog onduidelijk. Er moeten nog vele getuigen worden ondervraagd bij de rechter-commissaris. Na een eerdere voorbereidende zitting in april besloten de rechters dat hij nog vast moest blijven zitten.

Van der Valk-hotel

M. zou afgelopen najaar iemand onder valse voorwendselen naar het Van der Valk-hotel in Ridderkerk hebben gelokt voor een criminele incasso. Het slachtoffer zou geld schuldig zijn aan de veronderstelde opdrachtgevers van M. voor ‘200 kilo ketamine en 1.9 miljoen euro’,

Het slachtoffer werd een toneelstukje voorgehouden. In een auto lag een zogenaamd mishandelde en ontvoerde man.

Olympische Spelen

Het slachtoffer heeft uiteindelijk aangifte gedaan en stelt voorafgaand aan het incident al wekenlang te zijn bedreigd en afgeperst. Ook zou een gps-tracker onder zijn auto zijn geplakt.

De recherche zegt dat in de telefoon van M. bewijs is gevonden over betrokkenheid bij criminele incasso’s.

Peter M. haalde twee zilveren EK-medailles en een militaire wereldtitel en nam deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

In 2019 werd hij enige tijd verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Apeldoorn.