Ex-president Mexico verdacht in enorm corruptieonderzoek

Enrique Peña Nieto, president van Mexico van 2012 tot 2018, is verdachte in een groot corruptieonderzoek door het Mexicaanse Openbaar Ministerie. Dat gebeurt op basis van verklaringen van een andere verdachte, het voormalig hoofd van het staatsenergiebedrijf Pemex, Emilio Lozoya. Die zegt dat Peña Nieto miljoenen dollars aan steekpenningen aannam en parlementsleden heeft omgekocht.

El Chapo

Dergelijke beschuldigingen zijn niet nieuw. Vorig jaar heeft een getuige tijdens het proces tegen Joaquín “El Chapo” Guzmán dat Peña Nieto 100 miljoen dollar aan steekpenningen had aangenomen van El Chapo. Peña Nieto had eerdere beschuldigingen ontkend maar over de zaak met El Chapo geen commentaar gegeven.

Maar dit is een nieuwe affaire.

Verkiezingscampagne

Emilio Lozoya is vorige maand door Spanje uitgeleverd aan Mexico. Hij staat terecht in een zaak waarin omkoping door het internationale Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht centraal staat.

Lozoya was een van de leiders in de verkiezingscampagne van Peña Neto. Daarna was hij van 2012 tot 2016 directeur van staatsoliebedrijf Pemex. Lozoya zegt nu dat Peña Nieto en de voormalig minister van Financiën, Luis Videgaray, hem opdroegen meer dan 4 miljoen dollar aan steekpenningen van Odebrecht naar de verkiezingskas van Peña Neto te sluizen.

Verder moest Lozoya parlementsleden omkopen bepaalde energiewetgeving door het parlement te laten goedkeuren. Lozoya zegt vier getuigen te kunnen aandragen, en ook over belastende videos en documenten te beschikken.

Peña Nieto noch Videgaray hebben gereageerd op de aantijgingen tegen hen. Tot nu toe is er geen dagvaarding uitgereikt. Eerder zijn oud-presidenten in Mexico verdacht geweest van vergaande corruptie, maar ze zijn nooit veroordeeld.