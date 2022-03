Ex-president van Honduras mag worden uitgeleverd aan de VS

Print This Post

De voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt verdacht van drugssmokkel en verboden wapenbezit. Dat heeft een rechter in Honduras bepaald. Hernández werd vorige maand al gearresteerd.

Gefinancierd met drugsgeld

Hernández was president van het land tot aan het begin van dit jaar. De verdenking is dat hij tussen 2004 en 2022 betrokken was bij smokkel van grote partijen cocaïne. De Amerikaanse aanklagers zeggen ook dat hij zijn politieke carrière heeft gefinancierd met drugsgeld en miljoenen dollars aan steekpenningen hebben aangenomen. Verder beschermde hij drugshandelaren tegen strafrechtelijke vervolging.

Overslagplaats

Hernández heeft zelf de beschuldigingen ontkend. Zijn advocaat heeft aangegeven dat hij nog in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Zijn broer zit in de VS al een levenslange gevangenisstraf uit vanwege grootschalige drugssmokkel.

Honduras ligt in Midden-Amerika, zuidelijk van de oostkust van Mexico. Het is sinds een tiental jaren een belangrijke overslagplaats voor cocaïne die via de Golf van Mexico vanuit het noorden van Colombia wordt aangevoerd.