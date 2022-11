Ex-profbokser uit Montenegro in VS beschuldigd van smokkel 22 ton coke

Connect on Linked in

Goran Gogic (43), een voormalige zwaargewicht bokser uit Montenegro, is in de Verenigde Staten beschuldigd van het smokkelen van 22 ton cocaïne van Colombia naar Europa via de VS. Dat zeggen federale aanklagers in de VS. De drugs hebben een waarde van ruim 1 miljard dollar. De cocaïne werd onder meer in Nederland onderschept.

(Beeld: Goran Gogic tijdens een bokswedstrijd in 2007)

Gogic werd zondagavond gearresteerd toen hij probeerde aan boord te gaan van een vlucht naar het Zwitserse Zürich vanaf Miami International Airport, nadat hij was aangeklaagd door een jury in New York. De voormalig profbokser wordt door de FBI verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 22 ton cocaïne, die werd verscheept middels drie commerciële vrachtschepen in februari, maart en juni 2019.

Recordhoeveelheid

Bij de inval van 19 juni 2019 vond de politie 17.956 kilo coke op vrachtschip MSC Gayane terwijl deze lag aangemeerd bij de Packer Avenue Marine Terminal in Philadelphia. Volgens de FBI ging het om een van de grootste inbeslagnames van cocaïne in de geschiedenis van de VS. Andere partijen die werden onderschept waren 1.437 kilo cocaïne op 27 februari 2019 in de haven van New York en New Jersey, en daarnaast 537 kilo cocaïne op 18 maart 2019 in de haven van Philadelphia.

De opsporingsdiensten onderschepten ook aanzienlijke hoeveelheden cocaïne in havens in onder meer Panama, Peru en Nederland.

Complex

Volgens de aanklagers smokkelden de criminelen tussen mei 2018 en juli 2019 coke naar Europa vanuit Colombia via Amerikaanse havens, waarbij ze ’s nachts kranen en netten gebruikten om drugs op vrachtschepen te hijsen van naderende speedboten langs de scheepsroutes. De complexe operatie vereiste kennis van de bemanning, route- en locatiegegevens van elk schip en kennis van opbergruimtes om drugs op te slaan in zeecontainers die al aan boord waren.

Logistiek en coördinatie

De criminele organisatie zou naar verluidt havenarbeiders in Europa hebben gebruikt om bij aankomst van de schepen de cocaïne uit de zeecontainers te halen. Volgens gerechtelijke documenten hield Goran Gogic toezicht op de logistiek en coördineerde hij de cocaïnesmokkel met bemanningsleden, Colombiaanse mensenhandelaars en Europese havenarbeiders. Hij zou dit hebben gedaan uit puur winstbejag voor hemzelf en zijn kartels in de Balkan.

Mogelijk levenslang

Gogic – wiens profbokscarrière meer dan een decennium besloeg – is beschuldigd van drie aanklachten wegens overtreding van de federale Maritime Drug Law Enforcement Act en één aanklacht van samenzwering. Als hij wordt veroordeeld krijgt hij een minimumgevangenisstraf van 10 jaar en mogelijk levenslang.

Boksconventie

Gogic’ advocaat Lawrence Hashish zegt dat de beschuldigingen als een verrassing kwamen voor zijn cliënt, die zegt onschuldig te zijn en naar de VS zou zijn gekomen voor een boksconventie in Puerto Rico.

Gogic, door een commissaris van de New York Police Department een “geavanceerde drugshandelaar” genoemd, zit langer vast nadat hij maandag kort voor de rechtbank in Miami verscheen. Een volgende hoorzitting is gepland op 7 november.