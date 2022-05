Ex-profbokser verdacht van schietpartij met vader en zoon in Apeldoorn

Connect on Linked in

Voormalig profbokser Peter M. (34) wordt door justitie verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Apeldoorn waarbij eind 2019 meerdere gewonden vielen. Volgens het OM speelde er een langer lopend conflict in de relationele sfeer. In totaal zijn er negen verdachten. Dat schrijft dagblad De Stentor.

Inval autogarage

M. staat in de strafzaak lijnrecht tegenover twee familieleden met een reputatie: vader Gerard van H. (56) en zijn zoon Ronnie (30). Gerard zit in voorlopige hechtenis sinds een arrestatieteam een inval deed bij zijn autogarage in de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn, in januari 2022. In het pand werden een vuurwapen en materialen gevonden om drugs te produceren.

Ronnie zit een celstraf uit, omdat hij tussen 2013 en 2015 vrouwen de prostitutie in dwong. Daarna wacht hem nog zes jaar cel vanwege een andere mensenhandelzaak.

Twee schietpartijen

In de rechtbank in Zutphen vestigde Tim Scheffer, de advocaat van Ronnie van H., donderdag de aandacht niet op vader en zoon, maar op voormalig profbokser Peter M. uit Almelo. Die zei in 2019 tegen Tubantia dat hij bij twee schietpartijen betrokken was in Apeldoorn. Of dat ging om schietpartijen aan de Gentiaanstraat en De Sikkel is niet geheel duidelijk, maar de beschietingen vonden in elk geval tweeënhalve week na elkaar plaats.

Olympische Spelen

Peter M. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen en was daarmee de eerste Nederlandse bokser die in 24 jaar tijd aan het internationale sportevent meedeed. In het interview met Tubantia zei M. dat hij twee liquidatiepogingen overleefde. Een “vriend” had het op hem voorzien omdat de ex-profbokser een relatie zou hebben gehad met diens ex.

‘Blinde schutter’

‘Acht keer is op mij geschoten. Drie of vier kogels raakten mijn auto’, vertelde M. over die schietpartij. Twee weken later stelde hij opnieuw het mikpunt te zijn van “dezelfde gasten”. ‘Een stuk of tien kogels ditmaal. Weer niet raak.’ M. praatte laconiek over de beschietingen. ‘Gelukkig heb ik twee keer een blinde schutter gehad. Ik duik niet onder, blijf nergens voor weg. Dat zit niet in mijn aard. Ik ben niet bang voor de dood. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd.’

De Almelose bokser, woonachtig in Duiven, werd in 2019 veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor bedreiging van zijn ex-vriendin, de mishandeling van de vader van zijn ex, het vernielen van spullen en vuurwapenbezit.

Onderzoekswens

Volgens Tim Scheffer, de advocaat van verdachte Ronnie van H., droeg Peter M. ook zo’n wapen bij de schietpartij aan De Sikkel in Apeldoorn. Hij wil daarom dat op dat pistool onderzoek wordt verricht, om eventuele kruitsporen van M. veilig te stellen. Volgens Scheffer heeft de politie dat na de schietpartij verzuimd om te doen. Het OM zegt ook niet te weten waarom dat niet is gebeurd en gaat het bespreken met de politie, om het mogelijk toe te voegen aan het proces-verbaal.

Patroonhouder Kalasjnikov

Vader en zoon Gerard en Ronnie van H. worden samen met medeverdachte Robin Z. verdacht van geweldpleging bij het incident aan De Sikkel. Ook zou Gerard volgens justitie een patroonhouder van een AK-47 bij zich hebben gehad.

Op 23 mei wordt duidelijk of het OM onderzoek gaat doen naar kruitsporen op het pistool van Peter M.. Volgende week moeten hij en de overige verdachten uit het “andere kamp” voor de rechtbank verschijnen.