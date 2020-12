Ex-profbokser Viviane Obenauf (34) opgepakt voor “doodslaan echtgenoot”

Connect on Linked in

De Braziliaanse voormalig profbokser Viviane Obenauf (34) is in Zwitserland gearresteerd op verdenking van het doodslaan van haar man, de restauranthouder Marco Tagliavini (61). Dat schrijft bokswebsite Bloody Elbow.

Obenauf werd vorige week in Zwitserland gearresteerd en wordt beschouwd als de hoofdverdachte van de moord op haar man die op 19 oktober werd doodgeslagen. Na zeven weken onderzoek viel de Zwitserse politie het appartement van het echtpaar in Interlaken en de sportschool van Obenauf binnen.

Bot voorwerp

Volgens verschillende bronnen werd Tagliavini dood aangetroffen in het appartement van het echtpaar na een “aanhoudende gewelddadige aanval”. Hij zou zijn overleden als gevolg van “ernstig letsel”, veroorzaakt door een bot voorwerp.

Pril huwelijk

Obenauf won in haar bokscarrière verschillende titels in de klassen lichtgewicht en supervedergewicht. In 2019 stopte ze met boksen en opende ze een sportschool in Zwitserland. In januari dit jaar trad ze in het huwelijk met gastronoom Marco Tagliavini.

De Zwitserse krant Blick sprak een ex-vriend van Obenauf die beweerde dat de ex-profbokser hem in het verleden had aangevallen. De man beweert dat Obenauf hem drie of vier keer in zijn gezicht had geslagen. Hij noemt haar “iemand met twee gezichten”.