Ex-profvoetballer (39) langer vast voor drugshandel en witwassen

Ex-profvoetballer Ron S. (39), hoofdverdachte in een onderzoek naar drugshandel en witwassen, moet nog zeker twaalf dagen vast blijven zitten. De andere drie verdachten, zijn ouders en zijn vriendin, kwamen eerder op vrije voeten maar blijven verdacht in de zaak. Dat meldt de politie vrijdagochtend.

Maandagochtend werden in alle vroegte vier familieleden uit onder meer Eindhoven en Breda opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. Een vijfde verdachte is nog niet aangehouden.

NAC

De hoofdverdachte in de zaak is de 39-jarige ex-profvoetballer Ron S. uit Eindhoven. Hij kwam tussen 2003 en 2016 uit voor NAC Breda, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik.

Ook zijn vader (67) en moeder (65) uit Breda en zijn 36-jarige vriendin uit het Belgische Hoogstraten werden aangehouden. Zij kwamen na enkele dagen weer op vrije voeten maar blijven verdacht in het onderzoek.

Megaproces Francis Drake

De vijfde verdachte, de broer van Ron S., is nog niet aangehouden. Crimesite meldde eerder dat de gezochte broer van Ron S. in maart dit jaar werd veroordeeld tot 54 maanden cel voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen in het megaproces Francis Drake tegen een groep van vooral West-Brabantse drugscriminelen.

De broer was in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten, maar de politie wilde hem maandag aanhouden in de nieuwe zaak.

Gekraakte chats

Het bewijs tegen de verdachten komt onder meer uit door de politie leesbaar gemaakte chats en telefoongesprekken uit 2021 en 2022. Details over de precieze verdenkingen tegen de verdachten wil de politie niet geven.

Ton cash

Naast de aanhoudingen werden ook nog zeven locaties doorzocht: zes woningen en een camper die in Groenlo stond. Er is ruim 100.000 euro aan contant geld gevonden, zes luxe horloges, drie voertuigen waaronder een dure Porsche en een camper, diverse sieraden en luxeartikelen waaronder fitnessapparatuur en dure geurkaarsen. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Er is verder ook beslag gelegd op drie woningen en een jacht. Diverse bankrekeningen zijn bevroren. De politie meldt dat het onderzoek naar de familie onverminderd doorgaat.

De ouders van de twee broers zijn eerder in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken van witwassen.