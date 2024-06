‘Oud-profvoetballer opgepakt in drugsonderzoek’

Connect on Linked in

Een voormalig profvoetballer is maandag in Eindhoven aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Ook zijn ouders en zijn vriendin zitten vast in het onderzoek. De broer van de voetballer is voortvluchtig. Dat schrijft BN De Stem. Maandag werd al bekend dat de politie in Brabant vier mensen had gearresteerd.

NAC

De verdachte voetballer is R. S.. Hij kwam onder meer uit voor NAC Breda en FC Twente, en ook voor Wigan Athletic en Standard Luik.

Het bewijs tegen de verdachten moet onder meer komen uit door de politie leesbaar gemaakte chats en telefoongesprekken uit 2021 en 2022.

De verdachten zitten in beperkingen. Details over de precieze verdenkingen wil de politie niet geven.

Francis Drake

In maart van dit jaar werd de gezochte broer van de voetballer veroordeeld tot 54 maanden cel voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen in het megaproces Francis Drake tegen een groep van vooral West-Brabantse drugscriminelen.

De broer was in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten, maar de politie wilde hem maandag aanhouden in de nieuwe zaak.

De ouders van de twee mannen zijn eerder in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken van witwassen.