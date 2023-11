Ex-profvoetballer Assaidi doelwit van gewapende woningoverval, verdachte opgepakt

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Ex-profvoetballer Oussama Assaidi (35) is donderdagavond slachtoffer geworden van een gewapende woningoverval. Dat meldt De Telegraaf. De verdachte zou iets voor 18.30 het huis van Assaidi in Abcoude zijn binnengedrongen en zijn vrouw onder schot hebben gehouden. De politie meldt dat vrijdagmiddag een 25-jarige Amsterdammer door een arrestatieteam is opgepakt.

Niet thuis



Assaidi was op het moment van het incident niet thuis. Er zouden verschillende kostbare spullen zijn buitgemaakt door de overvaller, die er aanvankelijk te voet vandoor ging, maar al snel een scooter afhandig maakte van een passant waarna hij op de vlucht sloeg.

Na onderzoek van de recherche wist een arrestatieteam de 25-jarige verdachte uit Amsterdam vanmiddag aan de Rozengracht in Amsterdam aan te houden. De recherche doet nader onderzoek naar de zaak.

Al eerder doelwit

Het is niet de eerste keer dat Oussama Assaidi slachtoffer is van overvallers. Vlak voor de coronaperiode probeerden overvallers zijn Rolls-Royce te stelen. Tijdens het WK in Qatar eind 2022 zou een inbraakpoging bij de zeventienvoudig international van Marokko zijn mislukt.

Assaidi stopte in 2019 als speler van FC Twente met voetballen. Hij speelde daarvoor bij onder andere sc Heerenveen, Liverpool en Stoke City.