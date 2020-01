Ex-voetbalprof ontsnapt aan liquidatie

Connect on Linked in

Oud-voetballer Darko Kovacevic (46) is dinsdag in Griekenland ontsnapt aan een liquidatie. De oud-aanvaller van onder meer Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Juventus en Olympiakos Athene, werd vlak voor zijn huis in de wijk Glyfada in Athene beschoten.

Huis

Volgens verschillende media wachtten twee mannen in een Smart hem voor zijn huis op. Eén van de twee loste een schot toen de oud-voetballer uit zijn huis kwam en in richting van zijn auto liep. Kovacevic wist dekking te zoeken maar raakte wel lichtgewond aan zijn knie door de valpartij. De twee in de Smart reden met hoge snelheid weg. De auto werd niet ver van de plaats delict uitgebrand teruggevonden.

Athene

Griekse media schrijven dat de Smart een kentekenregistratie had van een persoon in Messinia, in het zuidwestelijke deel van het de Peloponnesos. Er zijn geen mensen gearresteerd.

Kovacevic is in het ziekenhuis behandeld voor zijn knie. Hij zegt in shock te verkeren van de schrik.

Hij heeft een functie bij de Servische voetbalbond en woont in Athene. Hij heeft stevige banden in Griekenland omdat hij technisch directeur bij Olympiakos is geweest. In 1998 en 2000 speelde hij voor het nationale elftal van Servië en Montenegro op WK en EK.