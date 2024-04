Explosie bij Amsterdams pand met cameratoezicht

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest waar al ruim een maand cameratoezicht is. Dat werd ingesteld nadat er al eerdere incidenten waren. Bij de klap raakte de deur vermield, aldus AT5.

Brandweer

De explosie was rond 00.45. De brandweer heeft een kleine brand bij de voordeur geblust. Een explosievenexpert van de politie heeft onderzoek gedaan.

Op 17 maart was er bij dezelfde woning een explosie geweest.

De politie heeft geen spoor van de verdachte van de explosie van vannacht.

Noord

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft in de Notarisappelstraat in Amsterdam-Noord cameratoezicht ingesteld. Bij een pand in die straat was op woensdag 24 april een explosie bij de voordeur.

In die zaak zijn op de avond van de knal twee verdachten aangehouden.