Explosie bij appartementengebouw in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een appartementengebouw in Amsterdam-Zuidoost is in de vroege ochtend van zaterdag een explosie geweest. Het explosief was geplaatst bij de portiekdeur.

(Beeld Michel van Bergen)

Raam

Er is een raam vernield en de deur is er door de kracht van de ontploffing uit geblazen. Het incident gebeurde op de Charlotte Brontestraat in Amsterdam-Zuidoost, rond 05.40.

127 incidenten

De politie heeft in de omgeving naar verdachten gezocht. Er is niemand aangehouden. Na forensisch onderzoek werd de locatie na 08.30 weer vrijgegeven door de politie.

Het Parool schrijft dat er vorig jaar 127 incidenten met explosieven waren. In de eerste helft van 2023 waren dat er 91.