Explosie bij bakkerij in Delft

Bij een Turkse bakkerij op de Papsouwselaan in Delft heeft zondagnacht rond 02.50 een explosie plaatsgevonden. Hoewel er op het moment van de explosie meerdere mensen in de bakkerij aan het werk waren, raakte er niemand gewond. Wel is er forse schade aan het pand ontstaan.

Niet afgegaan

Het explosief werd vermoedelijk in de richting van de voorpui van de winkel gegooid waarna deze ontplofte en flinke schade veroorzaakte. Bij een Turkse supermarkt naast de bakkerij werd een stuk explosief gevonden dat niet was afgegaan. De politie meldt dat dit waarschijnlijk net voor de explosie bij de voordeur van de bakkerij is neergelegd.

TEV

Het materiaal is door het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie onderzocht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat dit materiaal onschadelijk maken.

De politie vermoedt dat een of meerdere verdachten betrokken zijn bij het incident. De recherche doet onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden.