Explosie bij barbershop Amsterdam Nieuw-West

Bij een barbershop aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West heeft donderdagnacht rond 04.15 een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een raam vernield. Agenten zagen twee daders wegrennen, die voortvluchtig zijn.

Omwonenden van de Slotermeerlaan hoorden een harde knal en belden de politie. Na de ontploffing zette de politie het gebied ruim af. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de locatie onderzocht en uiteindelijk vrijgegeven. Daarnaast is de Forensische Opsporing bezig met sporenonderzoek. De ontploffing is mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dat is nog niet vastgesteld. De politie is op zoek naar getuigen.

Het Parool schrijft dat de kapperszaak een maand geleden is geopend door voetballer Hakim Ziyech en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah (28). Volgens de krant gaan in het criminele milieu al jaren verhalen over problemen die Kallah zou hebben, ook vanwege de liquidatie van een vriend van hem, oud-kickbokser Tarik El Idrissi in Amsterdam-Noord in 2014. Politieonderzoek heeft dat nooit bevestigd.