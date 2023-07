Explosie bij beautysalon in binnenstad Groningen (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een bedrijfspand aan de Herestraat in Groningen is dinsdagnacht een explosie geweest. Hierna ontstond korte tijd brand die door de brandweer is geblust. Er is niemand gewond geraakt.

Veel rook

De explosie bij beautysalon Moï Beauty vond rond 03.30 plaats. Er kwamen meerdere meldingen binnen van een harde knal bij het pand. Door de ontploffing is de voorgevel van het pand verwoest. Ook ligt de straat bezaaid met glasscherven. De explosie veroorzaakte veel rookontwikkeling, maar de brandweer wist het vuur snel te blussen.

Brandstichting

Volgens de politie zijn op de locatie zelf goederen aangetroffen die wijzen op brandstichting en die mogelijk te maken hebben met de explosie. Deze spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

De plaats delict was vannacht afgezet voor sporenonderzoek door Forensische Opsporing. Inmiddels is de Herestraat weer vrijgegeven. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.