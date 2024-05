Explosie bij bedrijfspand in Almere

Print This Post

Bij een bedrijfspand aan de Neonweg in Almere is donderdagnacht een explosief afgegaan. De politie meldt dat ter plaatse bleek dat er een garagebox bij het bedrijfspand was open geblazen.

De melding van de explosie kwam om 04.30 binnen bij de politie. Het zou gaan om een bedrijf dat handelt in consumentenelektronica. Door de ontploffing is schade ontstaan aan het rolluik van het pand.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft onderzoek gedaan en het terrein veiliggesteld. Daarnaast kwam de Forensische Opsporing (FO) ter plaatse om onderzoek te doen.

Er is nog niemand aangehouden. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend.