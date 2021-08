Explosie bij bedrijfspand in Nieuwegein (UPDATE)

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een explosie bij een bedrijfspand aan de Laagraven in Nieuwegein. Er zijn geen gewonden gevallen, aldus de politie. De explosie heeft wel forse schade aan de voorgevel veroorzaakt. Doelwit was groothandel Lukassen & Zn., een fruit- groente- en exotengroothandel.

De melding over een explosie kwam rond 02.00 binnen bij de meldkamer. De omgeving is afgezet voor forensisch onderzoek. Bij het onderzoek zijn ook camerabeelden veiliggesteld. Op de beelden is te zien dat iets voor 02.00 een persoon aan komt lopen en een voorwerp voor het pand legt. Hierna loopt de persoon weg. Korte tijd daarna volgt een explosie precies op de plek waar het voorwerp ligt.

De recherche zegt informatie te zoeken over de vraag hoe die persoon is aangekomen en vertrokken.