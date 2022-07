Explosie bij chaletwoning in Tienhoven

Connect on Linked in

Bij een chaletwoning aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven is zaterdagnacht een explosief afgegaan. De politie zegt uit te gaan uit van een gerichte actie en doet verder onderzoek. Het explosief ging rond 05.50 af bij de woning aan de Maarsseveense Plassen. Er raakte niemand gewond.

Andere explosie

Vrijdagnacht vond bij een woning in Hoef en Haag, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Tienhoven, ook een explosie plaats. Ook daar gaat de politie uit van een gerichte actie. Het is onduidelijk of de twee zaken verband met elkaar houden. De woning is inmiddels op last van de gemeente voor tien dagen gesloten.

Afgebrand

In november 2021 brandde een chaletwoning aan de Westbroekse Binnenweg volledig af. Drie naburige huisjes raakten eveneens beschadigd, schreef RTV Utrecht. Een 41-jarige man uit Den Helder werd aangehouden op verdenking van brandstichting.

Of dezelfde chalet ditmaal ook het doelwit is, is niet duidelijk.