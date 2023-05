Explosie bij coffeeshop in Rotterdam die eerder al doelwit was

Connect on Linked in

Bij een coffeeshop op de Witte de Withstraat in Rotterdam heeft zondagnacht een explosie plaatsgevonden. Op 13 april was dezelfde coffeeshop ook al doelwit van een aanslag. Toen stond een brandende jerrycan voor de deur.

Bij de explosie van vannacht raakte de rolluik van de coffeeshop ontzet. Ook een raam aan de overkant van de straat is gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het is het negende incident in acht dagen tijd in Rotterdam waar de laatste tijd vrijwel dagelijks een explosie of beschieting plaatsvindt.

Brandende jerrycan

Op 13 april was er ook al een incident bij dezelfde coffeeshop. Toen probeerden twee mannen voor de deur van de shop een jerrycan in brand te steken. Dat mislukte, maar bij tweede poging vatte de jerrycan wel vlam. Voorbijgangers wisten toen de brand te blussen, maar een stuk zwaar vuurwerk ernaast ging niet af.

Vorige maand raakte er nog een 21-jarige Rotterdammer gewond bij een schietpartij aan de Witte de Withstraat.

Beveiliging en toezicht

Of er een verband is tussen de recente explosies en beschietingen in Rotterdam is onduidelijk. De Rotterdamse gemeente en de politie hebben zondag aangekondigd de beveiliging en het toezicht op te schroeven op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest.

