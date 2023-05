Explosie bij drugslab in Eindhoven

Connect on Linked in

Bij een drugslab in een bedrijfspand aan de Hoppenkuil in Eindhoven heeft maandagmiddag rond 16.15 een explosie plaatsgevonden. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. De brandweer en politie zijn ter plaatse.

De explosie vond plaats in een pand op een industrieterrein aan de Hoppenkuil. Door de ontploffing is een binnenmuur ontzet. De brandweer is in de loods bezig met het blussen en het creëren van een veilige werkruimte, zo meldt de politie. Er is sprake van een flinke rookontwikkeling.

Wat er precies is gebeurd wordt verder onderzocht. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn opgeroepen. Het onderzoek ter plaatse zal volgens de politie nog geruime tijd in beslag nemen.

Welke drugs er in het lab werden geproduceerd is onduidelijk.