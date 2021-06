Explosie bij eerder beschoten Rotterdamse supermarkt

Connect on Linked in

Een Caraïbische supermarkt aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag doelwit geweest van een aanslag met een explosief. Er raakte niemand gewond maar de gevel van de zaak is beschadigd. De explosie vond plaats omstreeks 02.15, aldus de politie. Mogelijk is een donker geklede dader weggerend in de richting van de Hendrick Croesinckstraat.

In februari werd er door een onbekende een handgranaat aan de deur van de zaak gehangen.

Vorig jaar december is het pand ’s nachts met meerdere kogels beschoten. In die zaak zit een 22-jarige Rotterdammer vast.