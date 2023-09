Explosie bij flat in Amsterdam-Zuidoost

Print This Post

Bij een flat aan de Hakfort in Amsterdam-Zuidoost heeft donderdagnacht rond 02.15 een explosie plaatsgevonden. Er was volgens getuigen een harde knal te horen, waarna ruiten van verschillende woningen sprongen en flinke schade bij het portiek van de galerij is ontstaan. Er vielen geen gewonden.

Veel schade

Buurtbewoners schrokken vannacht wakker van glasgerinkel en rook uit de getroffen woning op de tweede verdieping. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze veel schade aan in en rondom de woning. Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse.

Sporenonderzoek

Agenten hebben met getuigen gesproken en naast de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) kwam ook de Forensische Opsporing ter plaatse om de sporen veilig te stellen.

Tijdens de explosie was de bewoner aanwezig in de woning. Er zijn geen gewonden gevallen. De recherche onderzoekt de explosie en toedracht en roept getuigen op zich te melden. Er is nog niemand aangehouden.