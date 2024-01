Explosie bij flat in Rotterdam en autobrand in Vlaardingen

Print This Post

Op het balkon van een woning aan de Sibajakstraat in Rotterdam-Delfshaven is dinsdagnacht een explosie geweest. In het door aanslagen geteisterde Vlaardingen brandde vannacht een auto uit.

Op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de Sibajakstraat in Rotterdam-Delfshaven ging vannacht rond 05.15 een explosief af. Een ruit sneuvelde door de klap. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en stelt sporen veilig.

Bestelbus uitgebrand

In Vlaardingen was dinsdagnacht een autobrand. Een bestelbus brandde volledig uit aan de Van Limburg-Stirumstraat. Een voertuig dat ernaast stond raakte ook beschadigd. Op straat lag een fles frisdrank met een brandbare vloeistof erin.

De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. De politie heeft de plaats delict afgezet voor onderzoek en ook de forensische opsporing is ter plaatse.

Dat is al de dertiende autobrand in Vlaardingen in twee weken tijd.