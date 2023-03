Explosie bij huis in Vianen

Connect on Linked in

In Vianen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning beschadigd geraakt door een explosie. Er waren op dat moment wel mensen in de woning aanwezig maar zij raakten niet gewond.

De politie zegt dat de explosie gebeurde rond 03.40 bij een woning aan de Vijfheerenlanden. Er is over de dader of daders niets bekend gemaakt. De politie zoekt naar camerabeelden en getuigen.

RTV Utrecht meldt dat er in de regio de afgelopen dagen meer incidenten zijn geweest. Bij een woning in IJsselstein, aan de Spanjestraat, is in het portiek brand uitgebroken. Omwonenden hadden even daarvoor een knal gehoord. Maandagavond ging een vuurwerkbom af bij de voordeur van een andere woning in IJsselstein.

Ook bij deze incidenten vielen geen gewonden.