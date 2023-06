Explosie bij juwelier in Bodegraven

Print This Post

Bij een juwelier in de Kerkstraat in Bodegraven heeft zondagnacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij werd het rolluik deels ontzet en barstte een raam. De verdachten zijn spoorloos. Er is voor zover bekend geen buit gemaakt.

(Beeld: Media-TV)

Buurtbewoners hoorden iets voor 03.30 een harde doffe klap, waarna hulpdiensten met spoed ter plaatse kwamen bij de juwelier waar de explosie plaatsvond. Ook de brandweer en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) waren aanwezig.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar deze niet gevonden.

Eerder doelwit

Juwelier Van Zijl in Bodegraven was in 2009 en 2010 meerdere malen doelwit van inbrekers en overvallers. Sindsdien staan er ijzeren paaltjes voor de winkel en moeten klanten aanbellen om binnen te komen tijdens openingstijden.