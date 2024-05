Explosie bij lunchroom in Hilversum

Connect on Linked in

Bij een lunchroom aan de Leeuwenstraat in Hilversum is zondagavond een explosief afgegaan. Dat gebeurde nadat een man een tas bij de voorgevel zette. De verdachte is nog spoorloos.

Camerabeelden

De Gooi- en Eemlander schrijft dat rond 21.40 twee explosies te horen waren bij lunchroom Panini Mario. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een in het zwart geklede man met een rugtas op zijn rug, een blauwe plastic tas tegen de gevel zet en daarna wegrent.

Praatje

Volgens de krant is kort daarvoor te zien hoe de verdachte met een jongeman staat te praten op de kruising van de Groest en de Leeuwenstraat. Als hij dan bij de lunchroom aankomt, loopt hij nog wat heen en weer, waarna hij even wacht en er een man op een bezorgfiets naar hem toe komt. Die maakt kort een praatje met hem, waarna de bezorger vertrekt en de verdachte de tas tegen de gevel zet. Enkele seconden later knalt de tas uit elkaar en is nog een tweede explosie te horen. De verdachte vlucht in de richting van de Zuiderweg.

De explosie veroorzaakte schade aan de voorgevel van het pand. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend. De eigenaar van de lunchroom zegt tegen De Gooi- en Eemlander geen idee te hebben wie het op zijn zaak gemunt heeft.