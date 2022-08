Explosie bij pannenkoekenrestaurant in Antwerpen

In de regio Antwerpen zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee ontploffingen geweest bij bedrijfspanden, in Antwerpen-Zuid en in Deurne. De materiële schade is groot maar er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt het Antwerpse parket.

Pannenkoekenrestaurant

In de Volksstraat in Antwerpen-Zuid ging om ongeveer 03.15 een explosief af. De gevel van pannenkoekenrestaurant Stacks raakte zwaar beschadigd. Volgens de Gazet van Antwerpen wordt dat restaurant uitgebaat door een bekende criminele familie die in drugsonderzoeken voorkomt. In juni 2020 belandde er een handgranaat tegen de gevel. Mogelijk staat de aanslag van vannacht in verband met een autobrand in de nacht van dinsdag op woensdag, in de Deken De Winterstraat in Berchem. Op een voordeur in die straat was ‘snitch’ gekalkt.

Kapperszaak

Bij een tweede ontploffing op de Turnhoutsebaan in Deurne raakte de gevel van een kapperszaak zwaar beschadigd. Ook het appartementsgebouw boven het pand liep flinke schade op.

Het parket van Antwerpen doet onderzoek en vermoedt dat het gaat om onenigheid tussen criminele organisaties, waarschijnlijk in het drugsmilieu.