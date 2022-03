Explosie bij pizzeria in Rotterdam-Zuid

In de vroege ochtend van zaterdag is er een explosie geweest bij een pizzeria in Rotterdam-Zuid. Er is zeer grote schade aan het pand en ook aan de panden in de directie omgeving. Er is niemand gewond geraakt. De politie vermoedt een aanslag omdat er ontstekingsmateriaal is gevonden.

Doelwit van de aanslag was Pizzeria Saray aan de Vuurplaat, in Rotterdam-Feijenoord. De explosie gebeurde rond 05.50. Geschrokken bewoners belden de politie.

Na onderzoek door de brandweer vonden forensische rechercheurs tijdens sporenonderzoek ontstekingsmateriaal.

De voorgevel van een pizzeria is er uitgeslagen en het pand heeft veel schade. Ook de ramen van een naastgelegen pand zijn gesneuveld.