Explosie bij Rotterdam; handgranaat gevonden in speeltuin Eindhoven

Woensdagavond is er een explosie geweest in Rotterdam-Bergschenhoek. Dat gebeurde volgens de politie rond 21.20 bij een woning aan de Couperuslaan.

Er raakte niemand gewond, er is wel een ruit gesneuveld. Waarschijnlijk ging het om een geïmproviseerd explosief van zwaar vuurwerk.

Over een dader of daders is niets bekend gemaakt.

Veenendaal

In Veenendaal zijn woensdagavond meerdere woningen en horecapanden ontruimd uit voorzorg. In de Tuinstraat is volgens de politie op straat een verdacht pakketje gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse om het pakketje te onderzoeken. De straat is afgezet door de politie.

Speeltuin

In Eindhoven is woensdagmiddag een handgranaat gevonden in een speeltuintje aan de Van der Helststraat. Een kind waarschuwde agenten die toevallig in de buurt waren.

Een explosievenverkenner van de politie schakelde de EOD in die de granaat vervolgens heeft meegenomen.