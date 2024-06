Explosie bij Rotterdamse woning waar baby lag te slapen

Connect on Linked in

Bij een woning op de Bergweg in Rotterdam-Noord is dinsdagnacht een explosief afgegaan. Een kozijn werd volledig uit de gevel geblazen en de woning is van binnen zwart geblakerd. In de woning lag volgens de politie een baby te slapen. Niemand raakte gewond.

Steen

De bewoners lagen te slapen toen zij om 02.40 wakker schrokken van een harde knal. Er bleek een steen door de ruit te zijn gegooid. De bewoners die uit bed kwamen om poolshoogte te nemen, konden nog net op tijd een tussendeur sluiten voordat een explosief naar binnen werd gegooid en afging. De explosie heeft veel (brand)schade in de woning veroorzaakt en het raamkozijn is volledig uit de gevel geblazen.

Ongedeerd

De bewoners, een man en vrouw met hun baby, bleven ongedeerd. De Forensische Opsporing heeft sporen veilig gesteld. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en mensen die beelden hebben.

Eerder incident

De toedracht van de explosie is nog onduidelijk. Half april is ook een steen door de ruit gegooid van dezelfde woning. Of dit incident verband houdt met de explosie van vannacht wordt onderzocht.