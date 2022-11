Explosie bij voordeur Alkmaars woonhuis

Connect on Linked in

In de nacht van zaterdag is er een explosie geweest bij een huis aan de Stalpaertstraat in Alkmaar. Er raakte niemand gewond maar het pand werd flink beschadigd. De politie kreeg rond 03.45 een melding over de ontploffing.

Ter plaatse zagen agenten onder andere dat de voordeur was weggeblazen door de klap en dat er ramen waren gesneuveld. Er waren op het moment van de ontploffing drie bewoners aanwezig.

Nadat de situatie bij het pand veilig werd verklaard is er een onderzoek ingesteld. Hierbij werd forensisch onderzoek gedaan en een buurtonderzoek gehouden. Over de daders is niets bekend. Er zijn geen verdachten aangehouden.