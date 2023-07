Explosie bij woning én uitgebrande auto in Diemen-Zuid

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Gerrit Rietveldsingel in Diemen-Zuid heeft dinsdagnacht rond 03.50 een explosie plaatsgevonden. Door de ontploffing is een ruit van de woning eruit geblazen. Drieënhalf uur eerder brandde er ook een auto uit op de Piet Mondriaansingel, enkele straten verderop. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. De recherche houdt rekening met een verband tussen beide zaken.

Twee auto’s in brand

Rond 00.20 krijgen agenten een melding van een autobrand aan de Piet Mondriaansingel in nieuwbouwwijk Holland Park. Ter plaatse zien agenten dat er twee voertuigen in brand staan. De brandweer heeft het vuur geblust. Uit onderzoek blijkt dat één van de twee voertuigen bewust is aangestoken en dat de brand is overgeslagen naar het andere voertuig.

Explosie woning

Enkele uren later rond 03.50 horen bewoners in de Gerrit Rietveldsingel een harde knal. Als agenten ter plaatse komen, zien ze dat een pui en een ruit die door een explosie uit de woning is geblazen. Uit onderzoek blijkt dat voor de explosie twee personen in trainingsbroeken zijn gezien. Eén van hen droeg een gele plastic tas.

Tijdens beide incidenten is niemand gewond geraakt. De recherche houdt rekening met een verband tussen beide zaken en is op zoek naar getuigen. Over een motief voor de incidenten is niets bekend.