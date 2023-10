Explosie bij woning in Amsterdam op klaarlichte dag

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Gerard Brandtstraat in Amsterdam-West is zondagmiddag even voor 17.00 een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is een raam van de woning vernield.

Omstanders hoorden een harde knal op klaarlichte dag in de Vondelparkbuurt. Een groot gedeelte rondom de getroffen woning in de Gerard Brandtstraat werd afgezet. Het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) heeft onderzoek gedaan of er nog explosief materiaal in de woning aanwezig was. Dat bleek niet het geval.

De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten en roept getuigen op zich te melden. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend.