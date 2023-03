Explosie bij woning in Bergschenhoek

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een explosie bij een woning aan de W.G. Witteveenstraat in Bergschenhoek (ten noorden van Rotterdam) is zaterdagnacht de voordeur ontzet. Ook was sprake van rookontwikkeling op de eerste verdieping van de flat. Niemand raakte gewond.

Evacuatie

Rond 00.45 ging een explosief af bij de voordeur van een woning aan de W.G. Witteveenstraat. Die veroorzaakte schade aan de voordeur en rook. De bewoners van de eerste en tweede verdieping moesten tijdelijk hun woningen uit en zijn in een tegenoverliggende flat opgevangen. Het ging om zo’n 20 bewoners van twaalf woningen. Zodra de brandweer aangaf dat het veilig was, is het politieonderzoek gestart.

De forensische opsporing heeft sporenonderzoek verricht. Zondag vindt buurtonderzoek plaats, waarbij ook gekeken wordt naar camera’s in de omgeving. Er is volgens de politie nog niemand aangehouden.