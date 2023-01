Explosie bij woning in Utrecht

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Melissekade in Utrecht heeft zaterdagnacht een explosie plaatsgevonden. Hierbij is veel schade aan de woning ontstaan en ook drie auto’s raakten beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De explosie vond plaats rond 01.30 bij een woning aan de Melissekade in de wijk Leidsche Rijn. Op dat moment was niemand in de woning aanwezig.

Volgens de politie was er enkele weken geleden in dezelfde straat ook een explosie. De politie onderzoekt de toedracht en of er een verband is tussen de twee explosies.