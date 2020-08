Explosie bij woning verdachte (VIDEO)

Connect on Linked in

In Schalkhaar (bij Deventer) is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een woning. Het lijkt erop dat er een explosief in een carport is ontploft. In het huis woont een man die verdacht is van het inrijden op een terras in Deventer, eind oktober. Daarbij raakten toen vier mensen gewond.

(beeld YouTube 112 IJsselland)

RTV Oost schrijft dat bij de woning in Schalkhaar, op de hoek van de Bakkerskamp en Vosmanskamp, vorige week ook al een explosief ontplofte. Toen zat het explosief vast aan de schutting. De politie denkt dat er een verband is tussen de twee explosies. Bij de explosie van vorige week was veel minder schade dan nu.

Bij de plaats delict is een man gezien die een donkerblauwe broek droeg en een capuchon over het hoofd had.