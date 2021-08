Explosie bij woonhuis in Amsterdam (UPDATE)

Kort voor 00.15 was er in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie bij een woonhuis in Amsterdam-Zuid. De ontploffing was in de Talmastraat in De Pijp maar was ook in andere stadsdelen te horen. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. Op het moment van de explosie waren er wel bewoners aanwezig in de woning.

Bij een woning op de benedenverdieping waren de ruiten eruit geblazen. Ook werd een auto die voor de woning stond door de explosie beschadigd.

Medewerkers van de brandweer, Team Explosieven en Verkenning Eenheid (TEV), Explosieven en Ontruimingsdienst (EOD) en Forensische Opsporing (FO) zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek gedaan.