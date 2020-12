Explosie bij woonhuis in Hoorn

Connect on Linked in

Iets voor 02.00 is in de nacht van maandag op dinsdag in Hoorn een explosief afgegaan bij een huis in Hoorn. Er zijn voorzover bekend geen gewonden gevallen maar de schade is wel enorm, aldus de politie.

Doelwit was een woning aan het Gerritsland. Bij de explosie raakten meerdere woningen en vier auto’s beschadigd.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan: de recherche en forensische opsporing zijn ter plaatse gekomen en doen nader onderzoek. Ook wordt gekeken naar camerabeelden uit de omgeving. De recherche heeft meerdere mensen gesproken en is nog op zoek naar mensen die informatie hebben.