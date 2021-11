Explosie blaast dak van geparkeerde auto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een explosie heeft zaterdagnacht in Amsterdam het dak van een geparkeerde auto afgeblazen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Knal

Bewoners van de Johan van der Keukenstraat in de wijk IJburg in Amsterdam schrokken rond 4.00 uur vannacht van een harde knal,. De gealarmeerde politie vond daarop tientallen brokstukken die over de rijbaan verspreid lagen.

Die bleken van het dak van de auto te zijn, dat er compleet afgeblazen was. Dit meldt de stadszender AT5 zaterdagmorgen. Niemand raakte bij de gebeurtenis gewond.

Tent

De explosievendienst van de politie, de recherche en forensisch onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de ontploffing. Over de geëxplodeerde auto, een zwarte Mercedes, werd een tent gezet. Ook plaatste de politie een calamiteitencontainer.

Een aantal in de omgeving van de explosie geparkeerde auto’s liepen ook schade op. Over de oorzaak of de mogelijke toedracht van de explosie kan de politie nog niets zeggen.