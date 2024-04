Explosie blaast pui uit gevel in Amsterdam, ook aanslag in Spijkenisse

Print This Post

Bij een explosie bij een appartementencomplex aan de Du Perronstraat in Amsterdam-West is zondagnacht rond 00.45 de complete pui weggeblazen. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook bij een woning in Spijkenisse vond zondagnacht een explosie plaats, die schade veroorzaakte aan de voordeur.

(Beeld: Mizzle Media)

De hulpdiensten kwamen ter plaatse na een explosie bij een wooncomplex aan de Du Perronstraat in Amsterdam-Geuzeveld. Door de kracht van de explosie werd de voorzijde van het portiek er in zijn geheel uitgeblazen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft alle bewoners boven het portiek uit hun appartementen gehaald waaronder ook kinderen. Deze zijn allemaal gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek en heeft sporen veiliggesteld. Het is nog onbekend wanneer de bewoners weer terug kunnen. Er is nog niemand aangehouden.

Spijkenisse

Bij een woning op de Buntgras in Spijkenisse vond zondagnacht rond 01.50 een explosie plaats. Door het gooien van een explosief door de brievenbus sprong een raam. Er raakte niemand gewond.

De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. De bewoner van het pand zou volgens bronnen werkzaam zijn in het Rotterdamse havengebied.