Explosie in Eindhovense woning door misdrijf

De politie in Eindhoven zegt ervan uit te gaan dat een brand en een explosie in een huis aan de Moreelselaan met opzet is veroorzaakt. Een 17-jarige jongen die in de woning aanwezig was is zwaargewond geraakt. De explosie vond plaats rond 03.00 in de nacht van maandag op dinsdag.

Getuigen hebben aan de politie verteld dat ze een harde knal en glasgerinkel hoorden. Er zou ook het geluid van een wegrijdende scooter zijn gehoord. De woonkamer van de benedenwoning is totaal uitgebrand. Aan de voor- en achterzijde zit geen glas meer in de kozijnen. De politie sluit een gaslek uit.

Getuigen vertelden aan het Eindhovens Dagblad dat de gewonde jongen in de woonkamer was toen de explosie plaatsvond. Hij kon nog wel op eigen kracht naar buiten lopen. Binnen waren nog zijn zus en moeder aanwezig. Zij bleven ongedeerd.