Explosie en brand bij kledingzaak in Helmond

Bij een kledingzaak aan de Ameidestraat in Helmond heeft zondagnacht rond 03.30 een explosie plaatsgevonden. De ontploffing veroorzaakte veel schade en ook brand in de winkel. Er raakte niemand gewond. De bewoners van een bovengelegen appartementencomplex moesten tijdelijk hun woning uit.

De politie ontving een melding over een explosie bij kledingzaak Vanalleswa aan de Ameidestraat in Helmond. De explosie blies de winkelpui weg. Toen de politie ter plaatse kwam was er een brand in het pand die door de brandweer werd geblust. Een explosievendeskundige van de politie stelde na uitgebreid onderzoek vast dat er geen explosiegevaar meer was bij de winkel.

Bewoners geëvacueerd

De ontploffing veroorzaakte veel schade aan het pand. De bewoners van een bovengelegen appartementencomplex zijn tijdelijk geëvacueerd door de brandweer. Het grootste deel van de bewoners kon al vrij snel terugkeren naar hun woningen, maar bewoners die direct boven het getroffen pand wonen zijn door de gemeente Helmond ergens anders ondergebracht. Hun woning is aangetast door onder meer rookschade.

Meerdere scenario’s

De recherche houdt in het onderzoek rekening met verschillende scenario’s, zoals een plofkraak of een gerichte, opzettelijke actie. Er is volgens de politie sprake van braakschade.

Rechercheurs doen tactisch en technisch onderzoek naar de toedracht van de explosie.