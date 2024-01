Explosie en brand in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord is vrijdagavond laat een explosie geweest in het trappenhuis bij een woning aan de Gutserstraat. Daarna brak er brand uit. Verschillende ramen zijn door de explosie eruit gesprongen en de overige schade is aanzienlijk.

De brandweer heeft de brand geblust.

De knal was rond 23.30 bij de voordeur van een woning op de eerste verdieping. De bewoners zijn via de achterkant van de woning gevlucht. Een van de bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken omdat er rook was ingeademd.

Over dader of daders is niets bekend geworden.