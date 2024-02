Explosies in Amsterdam-Zuid en Zaanstad (UPDATE)

Print This Post

Bij een woning aan de Westlandgracht in Amsterdam-Zuid was er maandagavond rond 20.00 een explosie. Er zijn geen gewonden gevallen. AT5 schrijft dat er voorafgaand aan de explosie twee harde knallen te horen waren. De explosievenverkenning van de politie is ter plaatse gekomen.

Westerduinenstraat

Een brandje dat was ontstaan is snel geblust. Waarschijnlijk is er onder meer een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk gebruikt.

Verderop in de Haarlemmerpleinbuurt was er in de Westerduinenstraat afgelopen weekend voor de derde maal een explosie bij een woning.

Verdachte

Maandagochtend was er erond 11.00 een explosie bij een portiekflat aan de Bloemstraat in Zaandam. De politie denkt dat die werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond. De politie heeft gezocht naar een verdachte van ongeveer 20 jaar oud met een lichte huidskleur met een capuchon een masker op.