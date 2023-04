Explosie: huis in Vlaardingen voor de derde keer doelwit

Connect on Linked in

De politie is op zoek naar getuigen iets weten over een explosie in een woning in Vlaardingen, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte niemand gewond maar de bewoner van de woning was wel thuis. De woning heeft schade aan de voordeur en kozijnen. Het is de derde keer binnen een jaar dat het huis aan de Hoflaan doelwit is.

Eerder is de woning beschoten. Er was ook al eens een explosie van zwaar vuurwerk. Wat voor soort explosief de afgelopen nacht is gebruikt is onbekend. Volgens het Algemeen Dagblad zou de woning zaterdag te bezichtigen zijn tijdens de Open Huizen Dag.

De krant schrijft dat de bewoner van het huis na de beschieting dreigberichten kreeg. Hij zou een boete van een miljoen euro in bitcoin moeten betalen. Voor deze afpersing werd een 20-jarige Schiedammer veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. Een andere verdachte werd vrijgesproken.